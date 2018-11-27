10 ноября СБ ООН может провести совещание по правам человека в СК

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Вашингтон обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении 10 декабря совещания по проблеме прав человека в Северной Корее. Об этом 27 ноября сообщило информационное агентство France-Presse. Официальный представитель КНДР при ООН Ким Сон в своём послании выразил сожаление по этому поводу. По его словам, Совбез ООН слепо следует указаниям Вашингтона. Он отметил, что решение о проведении совещания не лучшим образом скажется на результатах дипломатических переговоров мирового сообщества с Пхеньяном. Начиная с 2014 года, СБ ООН проводит ежегодные совещания по проблеме прав человека на Севере. В этом году совещание может стать пятым по счёту. По данным France-Presse, Вашингтон, несмотря на возражения Пекина, уже заручился поддержкой девяти стран-участниц, необходимых для принятия решения о проведении совещания.