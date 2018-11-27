Внутренняя миграция в РК возросла на 20,5%

В октябре активность внутренней миграции РК значительно возросла. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце в другие районы и населённые пункты переехали 637 тыс. человек. Это на 20,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой рост объясняется тем, что в тот же период прошлого года количество переездов сократилось из-за длительных выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Наибольший приток новых жителей отмечается в провинции Кёнгидо – 14.880 человек. Далее следуют Сэчжон и провинция Чхунчхон-Намдо. Чистый отток населения наблюдается в Сеуле – 10.707 человек, в Пусане 2.372 человека и в Тэгу 1.381 человек.