В РК срок альтернативной гражданской службы составит три года

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Министерство обороны РК рассматривает проект об альтернативной гражданской службе для лиц, отказавшихся от военной службы по религиозным и моральным убеждениям. Военные чиновники сошлись во мнении о введении 36-месячного срока службы в исправительных учреждениях. До этого момента велось широкое обсуждение касательно данного вопроса. В стране срок других видов альтернативной службы составляет 36 месяцев. Поэтому для лиц, отказавшихся от срочной службы по религиозным и этическим причинам, также утверждён аналогичный срок. По сообщениям анонимного источника в правительстве, данные поправки в следующем месяце будут представлены на открытом слушании по вопросам альтернативной службы для вышеуказанных лиц. В настоящее время срок обычной службы по призыву составляет 21 месяц. До 2021 года он будет сокращён до 18 месяцев. Таким образом, разница между обычной и альтернативной службой составит 18 месяцев.