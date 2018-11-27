Компании РК, разместившие производство за рубежом, не планируют возвращаться на родину

Большая часть южнокорейских компаний, разместивших производство за рубежом, не планируют возвращение в РК. На это указывают результаты опроса, проведённого Корейским институтом экономических исследований среди 150 отечественных компаний. Вышеуказанный ответ дали 96% респондентов. Возможность возвращения рассматривают лишь 1,3% или две компании. Среди причин нежелания возвращать производственные мощности в РК 77,1% указали на необходимость расширения присутствия на зарубежных рынках. 16,7% отметили высокую нагрузку, связанную с оплатой труда в РК, а 4,2% негибкость южнокорейского рынка труда. В институте отмечается, что такие компании считают очень важным перенос производства в другие страны в качестве стратегического средства в выходе на местные рынки, а также в противодействии распространению протекционизма. Компании назвали среди главных задач в стимулировании возвращения компаний на родину обеспечение гибкости рынка труда, смягчение действующих правил ведения бизнеса, расширение поддержки в снижении издержек производства, увеличение сроков снижения налогов и другие.