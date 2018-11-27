Компании РК увеличили размер денежных пожертвований

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В нынешнем году крупнейшие компании РК увеличили объём денежных пожертвований на развитие благотворительности. К концу третьего квартала текущего года общая сумма составила около 900 млн долларов. По сравнению с прошлым годом размер пожертвований увеличился на 10%. Об этом 28 ноября сообщил финансовый консалтинговый портал CEO Score на основе анализа данных 237 компаний. Больше всего пожертвований осуществила компания Samsung Electronics. Её показатель вырос на 7,2% в годовом исчислении и составил 160 млн долларов. Однако в 2016 году размер денежных пожертвований компании был намного выше. Причина этого сокращения объясняется вовлечением компании в скандал, связанный с экс-президентом Пак Кын Хе и её сообщницей Чхве Сун Силь. Между тем, южнокорейский банк Kookmin увеличил размер пожертвований более чем на 150% до 50 млн долларов. Hyundai Motor, SK telecom, KT и другие южнокорейские компании также внесли большой вклад в развитие благотворительности. Стоит отметить, что Hyundai Motor и KIA Motors, несмотря на тяжёлые времена для двух компаний, также увеличили размер финансовой поддержки.