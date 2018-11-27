Размер институциональных инвестиций РК за рубежом увеличился

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28 ноября Банк Кореи опубликовал доклад на тему активности корейских институциональных инвесторов за рубежом в третьем квартале 2018 года. На конец сентября страховые компании, международные расчётные банки, а также компании, занятые на рынке ценных бумаг, увеличили размер инвестиций в других странах на 9,3 млрд долларов. Накопленный показатель составил 261,2 млрд долларов. В первом квартале 2018 года показатель вырос на 7,6 млрд долларов, а во втором квартале сократился на 1,4 млрд долларов. Рост показателя в третьем квартале не превышает 10 млрд долларов, как это было 2016-2017 году. Стоит также отметить, что инвестиции в иностранные облигации возросли на 5,6 млрд долларов и в общей сложности составили 136,9 млрд долларов. Размер инвестиций в иностранные акции возрос на 3,5 млрд долларов, достигнув отметку в 83,1 млрд долларов.