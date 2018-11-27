Совместная проверка Югом и Севером железнодорожных путей КНДР начнётся 30 ноября

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Совместные работы по проверке Югом и Севером железнодорожных путей КНДР начнутся 30 ноября. Таким образом, впервые за 10 лет южнокорейский поезд пересечёт границу в демилитаризованной зоне. Совместная инспекция продлится в течение 18 дней. Южнокорейский поезд состоит из одного локомотива и шести вагонов. В состав южнокорейской группы войдут 28 человек, включая двух машинистов. 30 ноября поезд оправится с Сеульской станции и будет следовать до станции Торасан. Оттуда он выдвинется на территорию Севера. В первую очередь, будет проинспектирован участок от станции Кэсон до станции Синыйчжу на западном участке, затем путь от станции Вонсан до станции Туманган на восточном участке. Всего будет проверено 1.200 км железнодорожных путей. В министерстве по делам воссоединения надеются, что успешная инспекция железнодорожных путей приведёт к реализации межкорейского проекта по соединению сети железных дорог двух стран. В данном аспекте велика вероятность встречи глав Юга и Севера на церемонии, посвящённой началу строительных работ. Ранее, инспекция железных дорог на территории севера была отложена из-за отсутствия разрешения со стороны Командования ООН на Корейском полуострове.