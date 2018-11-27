Испытательный запуск ракеты-носителя «Нурихо» прошёл успешно

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По сообщению министерства науки и информационных и коммуникационных технологий, 28 ноября состоялся успешный испытательный запуск ракеты-носителя «Нурихо». После проверки технической готовности и погодных условий в 16:00 был дан сигнал на запуск ракеты. Корейский институт аэрокосмических исследований примерно в два часа начал заправку двигателя жидким кислородом и керосином. После отделения мачты-опоры и проверки функциональности всех систем ракета взмыла в небо. Полёт прошёл по плану. Данный запуск проводился с целью проверки 75-тонного жидкостного двигателя. Испытательный образец двухступенчатый. Его длина составляет почти 26 метров, а максимальный диаметр - 2,6 метра. Весит ракета порядка 52 тонн. Ранее, запуск планировалось провести 25 ноября. Однако по причине обнаруженных неисправностей было принято решение о переносе даты.