В Праге состоялся саммит РК и Чехии

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28 ноября в Праге состоялась встреча президента РК Мун Чжэ Ина с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Стороны обменялись мнениями о мерах развития двухсторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, они высоко оценили постоянное развитие двухстороннего сотрудничества после заключения дипотношений в 1990 году. В целях реализации установленных в 2015 году отношений стратегического партнёрства Мун Чжэ Ин и Андрей Бабиш договорились увеличить объём товарооборота и инвестиций между двумя странами, активизировать взаимовыгодное сотрудничество в области военной промышленности и гуманитарных обменов. Стороны также сошлись во мнении о необходимости укрепления сотрудничества в перспективных отраслях, таких как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей и другие. Между тем, президент РК Мун Чжэ Ин познакомил Андрея Бабиша с ситуацией на Корейском полуострове и мерами РК в деле денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове. Премьер-министр Чехии высоко оценил усилия Сеула в данном направлении и пообещал оказывать постоянную поддержку РК в мирном урегулировании вопросов на Корейском полуострове. Предыдущий визит лидера РК в Чехию состоялся в 2015 году при бывшем президенте Пак Кын Хе. Кроме того, в сентябре прошлого года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент РК Мун Чжэ Ин встретился со своим чешским коллегой Милошем Земаном. Визит главы РК в Чехию прошёл в рамках программы восьмидневной зарубежной поездки, в том числе в Аргентину и Новую Зеландию.