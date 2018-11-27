Пентагон поддерживает смягчение военной напряжённости на Корейском полуострове и усилия американских дипломатов, направленные на достижение подконтрольной денуклеаризации в регионе. Об этом сообщила американская радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на заявление пресс-секретаря департамента министерства обороны США по делам Восточной Азии и Тихого океана Кристофера Рогана. Подобное заявление сделано в ответ на просьбу радиостанции «Свободная Азия» прокомментировать сделанное 26 ноября заявление командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе Чарльза Брауна о приостановлении полётов стратегических бомбардировщиков над территорией Корейского полуострова. Представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон и Сеул будут продолжать проведение штатных военных учений в целях повышения обороноспособности сил РК и поддержания боеготовности южнокорейско-американского военного альянса.