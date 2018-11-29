Лидеры РК и Чехии обсудили вопрос сотрудничества в строительстве АЭС

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На состоявшемся в среду саммите РК и Чехии лидеры двух стран обсудили вопрос сотрудничества по чешскому проекту строительства АЭС. Президент РК Мун Чжэ Ин призвал премьера-министра Чехии Андрея Бабиша предоставить южнокорейским компаниям возможность участвовать в проекте. В свою очередь, Андрей Бабиш отметил, что РК обладает технологиями для обеспечения безопасности АЭС и Чехия готова к двустороннему обсуждению данного вопроса. Мун Чжэ Ин указал на то, что в РК эксплуатируется 24 энергоблока АЭС и в течение последних 40 лет не было ни одной аварии. Также он отметил, что РК успешно осуществила проект строительства АЭС в Объединённых Арабских Эмиратах. В этой связи Андрей Бабиш отметил, что хорошо знает об этих успехах РК, высоко оценивая уровень южнокорейских технологий.