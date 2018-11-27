Суд РК принял решение по делу о принудительном труде в Японии

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Верховный суд РК обязал японскую компанию Mitsubishi Heavy Industies Group выплатить компенсации десяти гражданам РК, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации Кореи. Такое решение было вынесено 29 ноября по итогам апелляционного рассмотрения иска десяти южнокорецев, требовавших компенсацию от вышеуказанной компании. Суд постановил, что частные обращения по этому вопросу оправданы, поскольку они не подпадают под базовый договор об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года, согласно которому прежние исторические споры двух стран считались разрешёнными. Суд также не принял утверждение Mitsubishi Heavy Industries Group о том, что частные претензии пострадавших утратили актуальность. В итоге суд постановил, что японская компания должна выплатить каждому из истцов от 70 до 133 тыс. долларов.