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РК оказывает поддержку КНДР в борьбе с вредителями леса. В четверг утром южнокорейская правительственная делегация, состоящая из 15 человек во главе с директором департамента политики лесной промышленности Корейского управления лесного хозяйства Им Сан Сопом, посетила Кэсон. В ходе визита они передали северокорейской стороне 50 тонн средства от сосновой древесной нематоды и червца смолистой сосны. Передача инсектицида на Север состоялась в рамках выполнения договорённости, достигнутой 22 ноября на межкорейской рабочей встрече по вопросам сотрудничества в области лесного хозяйства. Взаимодействие сторон в данной сфере предусмотрено также Пхеньянской совместной декларацией от 19 сентября, а также результатами межкорейских переговоров на высоком уровне от 15 октября. По сообщению министерства по делам воссоединения РК, передача Северу инсектицида не является нарушением санкций СБ ООН в отношении КНДР.