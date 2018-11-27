Кан Гён Хва встретилась с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем

Photo : YONHAP News

В среду в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РК Кан Гён Хва с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Как сообщили в четверг в МИД РК, стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и актуальных глобальных вопросах. В ходе встречи Кан Гён Хва выразила благодарность Антониу Гутерришу за оказанную им последовательную поддержку политики РК по вопросам Корейского полуострова. Она также призвала ООН и в дальнейшем оказывать поддержку в процессе денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове. Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, подтвердил свою поддержку политики южнокорейского правительства по вопросам полуострова. Помимо этого, Антониу Гутерриш призвал РК к поддержке ООН в решении проблем глобального изменения климата, терроризма и беженцев. Посещение штаб-квартиры ООН главой южнокорейского внешнеполитического ведомства состоялось в рамках её визита в Мексику, где она намерена принять участие в церемонии инаугурации нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.