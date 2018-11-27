В правительстве РК уважают решение Верховного суда по принудительной трудовой мобилизации

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Правительство РК уважает решение Верховного суда по компенсациям в отношении жертв принудительной трудовой мобилизации времён японской колониальной оккупации и приложит усилия для их поддержки. Об этом заявил в четверг представитель МИД РК. Он также сказал, что правительство РК разработает план действий по этому вопросу, выражая надежду на развитие перспективных отношений с Японией. Между тем, в этот день в Токио заместитель министра иностранных дел Японии Такео Акиба вызвал посла РК в Японии Ли Су Хуна, выразив ему свой протест и сожаление по поводу решения Верховного суда РК.