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В правительстве РК уважают решение Верховного суда по принудительной трудовой мобилизации

Write: 2018-11-29 12:49:18Update: 2018-11-29 16:03:05

В правительстве РК уважают решение Верховного суда по принудительной трудовой мобилизации

Photo : KBS News

Правительство РК уважает решение Верховного суда по компенсациям в отношении жертв принудительной трудовой мобилизации времён японской колониальной оккупации и приложит усилия для их поддержки. Об этом заявил в четверг представитель МИД РК. Он также сказал, что правительство РК разработает план действий по этому вопросу, выражая надежду на развитие перспективных отношений с Японией. Между тем, в этот день в Токио заместитель министра иностранных дел Японии Такео Акиба вызвал посла РК в Японии Ли Су Хуна, выразив ему свой протест и сожаление по поводу решения Верховного суда РК. 
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