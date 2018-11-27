Realmeter: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 48,8%

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Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки с начала работы на посту главы государства. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 26 по 28 ноября агентством Realmeter среди полутора тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 48,8% респондентов. Это на 3,2% меньше, чем на прошлой неделе. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 45,8% респондентов, что на 3,3% больше. Уровень поддержки Мун Чжэ Ина сокращается уже 9 недель подряд. Отмечается, что снижение уровня поддержки обусловлено ухудшением экономических и социальных показателей, в том числе относительно занятости и инвестиций. Демократическую партию Тобуро поддерживают 37,6% опрошенных, партию Свободная Корея - 26,2%, партию Справедливости – 8,2%, партию Справедливого будущего – 5,9%, партию Демократии и мира – 3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.