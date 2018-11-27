Совместная проверка Югом и Севером железнодорожных путей КНДР стартует 30 ноября

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30 ноября Юг и Север Кореи начнут 18-дневные совместные работы по проверке железнодорожных путей КНДР. Вследствие этого, впервые за 10 лет южнокорейский поезд пересечёт границу в демилитаризованной зоне. Южнокорейский состав состоит из одного дизельного локомотива и шести вагонов, рассчитанных на 72 посадочных места и офисное помещение, а также на перевозку 55 тыс. литров топлива, предназначенных для генератора мощностью 300 киловатт. В состав южнокорейской группы войдут 28 человек, включая представителей из министерства по делам воссоединения и министерства сухопутных территорий и транспорта и двух машинистов. 30 ноября в 6 часов 30 минут утра поезд оправится с Сеульского железнодорожного вокзала и будет следовать до станции Торасан, где его торжественно будут встречать министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн и министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми. Оттуда он отправится на Север. В первую очередь, будет проинспектирован участок от станции Кэсон до станции Синыйчжу на западном участке, затем путь от станции Вонсан до станции Туманган на восточном участке. Всего будет проверено 1.200 км железнодорожных путей.