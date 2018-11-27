Прогнозы роста рынка полупроводников снижаются

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В четверг организация World Semiconductor Trade Statistics представила прогноз о том, что в следующем году рост мировых продаж полупроводников составит 2,6%. Объём продаж достигнет 490 млрд долларов. Это на 2,6% ниже предыдущего прогноза, опубликованного в августе нынешнего года. Эксперты предсказывают сокращение продаж в сегменте полупроводниковой памяти, в котором доминируют такие южнокорейские гиганты как, Samsung Electronics и SK Hynix. В отчёте организации также говорится, что возможное сокращение связано с тем, что в последние 2 года на профильном рынке наблюдался беспрецедентный рост спроса. Между тем, указывается, что мировые продажи полупроводников в нынешнем году составят 477 млрд долларов. Это на 15,9% больше, чем в предыдущем году.