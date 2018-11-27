Samsung Electronics на четвёртом месте в мире по инвестициям в НИОКР

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Samsung Electronics находится на 4-м месте по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) среди 1 тыс. крупнейших компаний мира. Об этом в четверг сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, ссылаясь на отчёт международной сети компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита «PricewaterhouseCoopers». Согласно отчёту в период с 1 июля прошлого года по 30 июня нынешнего года показатель Samsung Electronics вырос на 6,8% в годовом исчислении, составив 15,3 млрд долларов. Таким образом, компания занимает четвёртое место два года подряд. Лидером рейтинга является Amazon. Затем следуют Alphabet и Volkswagen. Между тем, доля соответствующих расходов Samsung Electronics по отношению к объёму продаж также составила 6,8%.