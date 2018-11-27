РК и Вьетнам сотрудничают в области восточной медицины

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В четверг Корейский институт восточной медицины сообщил об открытии в Центральной больнице традиционной медицины Вьетнама (ЦБТМВ) центра совместных клинических исследований лекарственных трав. Сообщается, что центр будет способствовать созданию системы управления натуральными лекарствами во Вьетнаме с помощью технологий Корейского института восточной медицины по идентификации генов лекарственных препаратов. Кроме того, в совместном центре стороны будут проводить клинические исследования для профилактики и лечения хронических заболеваний. Центральная больница традиционной медицины Вьетнама является старейшим местным государственным учреждением здравоохранения, основанным в 1957 году в центре Ханоя.