Президент РК Мун Чжэ Ин завершил визит в Чехию и отправился в Аргентину

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Президент РК Мун Чжэ Ин завершил официальный визит в Чехию, отправившись в Аргентину для участия в саммите Большой двадцатки. Предстоящий саммит будет проходить в Буэнос-Айресе. Там же состоятся очередные переговоры Мун Чжэ Ина с Дональдом Трампом. Также президент РК встретится с главами Аргентины, Нидерландов, ЮАР и других стран. Мун Чжэ Ин планирует представить мировому сообществу видение РК по созданию страны всеобъемлющего роста. Также усилия южнокорейского президента будут сосредоточены на решении проблемы денуклеаризации Северной Кореи. Саммит Большой двадцатки начнётся 30 ноября и будет продолжаться в течение двух дней. Его основная тема посвящена вопросам создания устойчивого и всеобъемлющего процветания. Среди прочего большой интерес привлекает саммит РК и США, который состоится на фоне затишья в северокорейско-американском диалоге.