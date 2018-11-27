В октябре в РК объём розничных продаж вырос на 6,7%

Photo : YONHAP News

В октябре в РК объём розничных продаж вырос в годовом исчислении на 6,7%, составив 10 трлн 660 млрд вон или 9 млрд 486 млн долларов. Об этом в четверг сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Росту данного показателя значительно способствовало увеличение объёма продаж на онлайн-рынках. В октябре объём продаж на онлайн-рынке возрос на 31,1% в годовом исчислении, а объём оффлайн продаж сократился на 3,6%. Между тем, продажи в мелких круглосуточных магазинах выросли на 4,7%, в универмагах – на 1,2%, в крупных супермаркетах – на 1%.