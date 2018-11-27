Запуск южнокорейского спутника снова отложен из-за погодных условий

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Запуск малогабаритного южнокорейского спутника с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии снова был отложен, на этот раз из-за погодных условий. Об этом в среду сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК и в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST). Первоначально организатор запуска – американская космическая компания Space X планировала запустить ракету Falcon 9 в 3:32 утра (по местному времени) 29 ноября с целью вывести на орбиту южнокорейский спутник Next Sat-1. Однако, сделать этого не удалось из-за неблагоприятных погодных условий и дата запуска была перенесена. По сообщению министерства и института, на разработку спутника, вес которого составил 107 килограммов, было потрачено 28,8 млн долларов. После запуска он на высоте 575 км будет в течение двух лет собирать данные о космическом излучении и инфракрасных лучах звёзд. В настоящее время РК управляет четырьмя спутниками для наблюдения за погодой и Землёй.