В РК ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии

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В Национальном собрании РК решили ужесточить меры наказания за вождение в нетрезвом состоянии. В четверг на пленарном заседании парламента были приняли соответствующие поправки в закон об ужесточении наказания за определенные виды преступлений. Согласно пересмотренному закону, в случае вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, приведшем к гибели людей, водитель может быть приговорён к лишению свободу сроком свыше трёх лет. До этого максимальное наказание предусматрвало лишение свободы на срок от года. Кроме того, согласно поправкам, в случае, если вождение в пьяном виде приведёт к травмам людей, то водитель может быть лишён свободы сроком от 1 года до 15 лет или приговорён к штрафу в размере от 8.900 долларов до 26.700 долларов. По действующему закону, подобное преступление может быть наказано тюремным заключением до 10 лет и штрафом от 4,5 до 26.700 долларов.