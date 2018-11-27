В РК одновременно выросли производство, потребление и инвестиции

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В октябре в РК отмечено увеличение объёма производства, потребления и инвестиций. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце промышленное производство выросло на 0,4%, потребление на 0,2%, а инвестиции в производственные мощности на 1,9% в годовом исчислении. Одновременный рост всех трёх показателей фиксируется впервые за девять месяцев. Однако индекс совпадающих индикаторов, показывающий текущее состояние экономики, сократился на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 98,4 пункта. Показатель сокращается семь месяцев подряд. Индекс опережающих индикаторов, указывающий на прогнозы развития экономики, сократились на 0,4 пункта до 98,8 пункта.