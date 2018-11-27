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Саммит РК и США в Аргентине пройдёт в закрытом режиме без присутствия посторонних. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в Буэнос-Айресе заявил представитель администрации президента РК. По его словам, в Белом доме предложили провести встречу глав двух стран только в присутствии переводчиков. В настоящий момент ведётся обсуждение о времени и месте организации саммита. Ранее, сразу после вылета главы США Дональда Трампа в Аргентину для участия в саммите «Большой двадцатки», представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что встреча лидеров РК и США состоится в закрытом режиме.