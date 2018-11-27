В РК коэффициент социального бремени населения 26,9%

В РК коэффициент социального бремени населения в 1,5 раза ниже, чем в среднем по странам ЕС. Речь идёт о показателе, отображающем объём налогов, пенсионных и различных страховых взносов, поделённый на размер ВВП. В РК отметка составляет 26,9%. По данным статистического агентства Eurostat, представленным 29 ноября, по состоянию на прошлый год средний показатель среди 28 стран ЕС составил 40,2%. Это на 0,3% больше, чем в 2016 году. В ЕС самый высокий показатель отмечен во Франции – 48,4%, в Бельгии – 47,3%, в Дании – 46,5% и других. Самая низкая отметка в Ирландии – 23,5%, Румынии – 25,8%, в Болгарии – 29,5%.