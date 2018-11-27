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29 ноября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Аргентину. В аэропорту его встретили представители аргентинского правительства и местного дипломатического представительства РК. В Буэнос-Айресе Мун Чжэ Ин, намерен принять участие в саммите «Большой двадцатки», а также провести ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц международного мероприятия, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Он планирует представить международному сообществу видение РК в создании государства всеобъемлющего процветания, в котором все живут достойной жизнью. Также в ходе саммита «Большой двадцатки» он озвучит позицию южнокорейского правительства по прогнозам развития мировой экономики, по проблеме глобального изменения климата и другим темам. Вместе с тем, Мун Чжэ Ин представит позицию о том, что налаживание мира и реализация денуклеаризации на Корейском полуострове станут большим шансом для развития экономики региона и всего мира. На саммите РК и США вероятно будут затронуты вопросы организации второго саммита КНДР и США, а также активизации северокорейско-американского диалога, в котором сейчас наблюдается некоторый застой.