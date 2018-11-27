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Корея: Юг-Север

Военные Юга передали Северу материалы для модернизации военной линии

Write: 2018-11-30 10:35:27Update: 2018-11-30 12:57:49

Военные Юга передали Северу материалы для модернизации военной линии

Photo : YONHAP News

29 ноября южнокорейские военные передали Северу материалы для поддержания в рабочем состоянии военной линии связи на западном побережье. Это связано с её нестабильностью, вызванной тем, что линии и оборудование северокорейской стороны устарели. Об этом 30 ноября сообщили в министерстве обороны РК. Речь идёт о передающем оборудовании с оптическим и медным кабелем. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе восьмых по счёту военных переговоров Юга и Севера на генеральском уровне, а также в рамках последующих рабочих контактов. Представитель министерства обороны РК заявил, что вышеуказанные материалы были исключены из санкционных списков ООН и США 13 июля, а нынешняя передача была заранее обсуждена с США. 
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