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Корея: Юг-Север

РК и КНДР проведут мероприятие по случаю Нового года

Write: 2018-11-30 10:35:33Update: 2018-11-30 13:04:32

РК и КНДР проведут мероприятие по случаю Нового года

Photo : YONHAP News

Межкорейский комитет по реализации декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 года принял решение провести в конце января или начале февраля следующего года в Кымгансанских горах совместное мероприятие по случаю встречи Нового года. Решение было принято в ходе заседания, состоявшегося с 23 по 24 ноября в Шэньяне. Масштаб и содержание мероприятия будут обсуждены позже через факс. Южнокорейская сторона предложила Северу провести его с 26 по 27 января следующего года с участием около 300 человек. Между тем, на встрече в Шэньяне стороны обсудили вопросы активизации движения по воссоединению, а также расширения и укрепления деятельности комитета. Помимо этого в Шэньяне состоялись встречи представителей северокорейского Национального совета по примирению, южнокорейского Движения за единую Корею, членов Совета по примирению и сотрудничеству корейской нации, а также представителей межкорейского проекта по созданию единого толкового словаря. 
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