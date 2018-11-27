Банк Кореи повысил учётную ставку на 0,25%

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В пятницу Банк Кореи в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике принял решение увеличить свою учётную ставку на 0,25% до 1,75%. Нынешнее повышение является первым за последний год. Ранее, после замораживания ставки по итогам заседания комитета в октябре управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, указывал на вероятность её повышения, заявив, что на следующем заседании такая возможность будет рассмотрена в положительном ключе. Среди причин нынешнего решения указываются увеличение разницы между ставками РК и США, а также проблема задолженностей домохозяйств, которые растут быстрее, чем доход. Между тем, повышение учётной ставки может стать дополнительным фактором давления на отечественную экономику, темпы роста которой замедляются.