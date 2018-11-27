Большинство корейцев хотят работать в госсекторе

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Наиболее желаемым рабочим местом в РК является госсектор. Но, по факту, учитывая реалии, большинство ставят своей целью стать офисным работником. На это указывают результаты опроса, проведённого южнокорейским рекрутинговым порталом Сарамин среди 1.143 человек. 66,6% респондентов из числа людей, находящихся в поиске работы, заявили, что желаемое рабочее место и работа, к которой стремятся, исходя из реалий, абсолютно разные. Такую же позицию озвучили 75,5% уже работающих респондентов. Между тем, в качестве самой желаемой работой 26,7% назвали - госслужащего. 16,2% указали на своё дело, 15% на офисного служащего, 11,4% на сферу искусства и столько же высказались за работу в качестве адвоката или врача. Среди причин предпочтения работы в государственном секторе 95,5% назвали стабильность. Среди критериев, используемых при выборе работы, 41,8% респондентов также указали на стабильность, 17,1% на предрасположенность, 16,8% на заработок, 11,9% на доступность и лишь 7,9% на перспективы.