Юг и Север начали инспекцию железнодорожных путей

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Сеул и Пхеньян начали совместную инспекцию железнодорожных путей. Данная проверка осуществляется перед проведением работ по соединению железных дорог Юга и Севера. Утром 30 ноября южнокорейский поезд выдвинулся с Сеульского железнодорожного вокзала и прибыл на станцию Торасан, где прошло торжественное мероприятие. Министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми отметила важность данного проекта. По её словам, соединение железнодорожных путей Юга и Севера придаст импульс в развитии экономики Корейского полуострова. В свою очередь, министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн сообщил, что приложит все усилия для скорейшего начала строительных работ. Согласно договорённостям, сначала будет проинспектирован участок протяжённостью в 400 км от станции Кэсон до станции Синыйчжу, а затем, путь от станции Вонсан до станции Туманган. Длина данного участка в два раза больше и составляет 800 км. Стоит отметить, что впервые за 10 лет южнокорейский поезд перечёт границу в демилитаризованной зоне. Планируется, что инспекция закончится 17 декабря.