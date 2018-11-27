Администрация президента РК: точная дата визита Ким Чен Ына в Сеул пока не определена

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30 ноября администрация президента РК дала пояснения по поводу возможного визита лидера КНДР Ким Чон Ына в Сеул. По сообщениям представителя администрации президента РК Ким Ый Гёма, в настоящее время прорабатываются несколько возможных сценариев визита лидера КНДР в РК. Данное заявление было сделано в связи с тем, что в прессе распространились слухи о визите Ким Чон Ына в период с 13 по 14 декабря. Ранее, администрация президента РК сообщала о возможном приезде Ким Чон Ына в декабре этого года. По мнению южнокорейской прессы, перенос визита Ким Чон Ына на следующий год связан с отменой переговоров США и КНДР на высоком уровне.