Пхеньян вновь оказался в списке стран, не противодействующих торговле людьми

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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете на оказание гуманитарной помощи ряду стран в целях ужесточения борьбы с торговлей людьми в мире. В список попали 18 государств, включая КНДР, Китай, Иран, Южный Судан и Венесуэлу. Причина столь жёстких мер - это недостаточные усилия местных правительств в борьбе с торговлей людьми. Американский президент отмечает, данные ограничения будут продолжаться до тех пор, пока в этих странах не будут приняты решительные действия. Трамп также обратился с просьбой в Международный валютный фонд и Банки развития о не предоставлении кредита данным государствам. Каждый год США публикует доклад о торговле людьми, на основе которого определяется категория риска. В докладе за 2018 год отмечается, что КНДР шестнадцать лет подряд является государством, в котором активно ведётся торговля людьми. В 2003 году страна получила самый низкий рейтинг, который означает активное ведение работорговли людьми в стране и отсутствие усилий со стороны правительства для решения данной проблемы.