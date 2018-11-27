В Вашингтоне состоится встреча представителей РК и США по экономическому сотрудничеству

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7 декабря в Вашингтоне состоится третья по счёту встреча представителей РК и США на высоком уровне по вопросам экономического сотрудничества. Об этом 30 ноября сообщил представитель МИД РК. По его словам южнокорейскую делегацию возглавит второй замминистра иностранных дел РК по внешнеэкономическим связям Ли Тхэ Хо, а американскую помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх. Стороны планируют обсудить ряд вопросов, включая проблемы экономического сотрудничества, региональных стратегий, а также расширения южнокорейско-американского и глобального сотрудничества. Первая подобная встреча прошла в ноябре 2015 года сразу по окончании саммита РК и США, на котором были приняты соответствующие договорённости. Вторые переговоры состоялись в январе 2017 года во время президентского срока Барака Обамы. За день до начала мероприятия Ли Тхэ Хо посетит второй американо-южнокорейский экономический форум, в котором примут участие представители правительств и частных деловых кругов. На форуме стороны обсудят вопросы развития космической области, информационно-коммуникационных технологий и другие сферы сотрудничества двух стран.