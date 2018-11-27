Gallup Korea: рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина остался без изменений

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30 ноября институт Gallup Korea представил результаты исследования по вопросу оценки деятельности президента РК Мун Чжэ Ина, проведённого в период с 27 по 29 октября среди 1.100 жителей страны. 58% респондентов положительно оценивают действия президента в дипломатических вопросах, включая отношения с Северной Кореей. В то же время, более 50% респондентов высказали отрицательное мнение в отношении мер развития экономики и решения проблем трудоустройства. 30% поддержали образовательные реформы, 28% - политику президента в кадровых вопросах. По сравнению с результатами опроса, проведённого в конце августа, снизился показатель поддержки правительства в сфере экономики и трудоустройства. Уровень поддержки Мун Чжэ Ина остался без изменений и равняется 53%. Основными причинами его поддержки являются улучшение отношений с Севером и уверенные действия на мировой арене. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.