Японская общественная организация провела митинг у офиса Mitsubishi Heavy Industries Group

29 ноября Верховный суд РК принял положительное решение по выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации компанией Mitsubishi Heavy Industries Group. По этому поводу одна из японских общественных организаций провела митинг у токийской станции Синагава с требованиями возместить пострадавшим ущерб от принудительной мобилизации и выплатить денежные средства за выполненную работу во время мобилизации. Позднее, митинг переместился на территорию перед самой компанией. Представитель Нагойского общества поддержки женщин - жертв принудительного труда в японской компании Mitsubishi Heavy Industries Group Тэрао Тэруми заявил о необходимости примирения сторон. Представители организации указывают, что в решении сложившейся проблемы необходима поддержка общественности. Подобные митинги проводятся с 2007 года совместно с другими общественными организациями, занимающимися данным вопросом. Данное мероприятие является уже 448-м по счёту.