Японская общественная организация провела митинг у офиса Mitsubishi Heavy Industries Group

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29 ноября Верховный суд РК принял положительное решение по выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации компанией Mitsubishi Heavy Industries Group. По этому поводу одна из японских общественных организаций провела митинг у токийской станции Синагава с требованиями возместить пострадавшим ущерб от принудительной мобилизации и выплатить денежные средства за выполненную работу во время мобилизации. Позднее, митинг переместился на территорию перед самой компанией. Представитель Нагойского общества поддержки женщин - жертв принудительного труда в японской компании Mitsubishi Heavy Industries Group Тэрао Тэруми заявил о необходимости примирения сторон. Представители организации указывают, что в решении сложившейся проблемы необходима поддержка общественности. Подобные митинги проводятся с 2007 года совместно с другими общественными организациями, занимающимися данным вопросом. Данное мероприятие является уже 448-м по счёту.