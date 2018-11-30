В Аргентине состоялся саммит РК и США

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30 ноября в Буэнос-Айресе на полях саммита «Большой двадцатки» состоялась закрытая шестая по счёту встреча глав РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. На ней, как и указывалось ранее, присутствовали только Мун Чжэ Ин, Дональд Трамп и переводчики. В течение 30 минут стороны обсудили широкий ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг КНДР. В частности, стороны сошлись во мнении о важности сохранения санкционного давления на КНДР до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация Севера. Также президенты двух стран разделили позицию о том, что ответный визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в РК внесёт большой вклад в закрепление мира на Корейском полуострове. По мнению экспертов, это указывает на то, что Трамп согласен со стремлением Мун Чжэ Ина организовать этот визит в этом году. Однако высокопоставленный представитель администрации президента РК заявил, что вопрос о визите Ким Чон Ына в Сеул в этом году всё ещё открыт, но он не решается исходя только из позиции РК. Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее проведение второго саммита КНДР и США в целях продвижения процесса денуклеаризации. Об этом в ходе брифинга заявил представитель администрации президента РК Юн Ён Чхан. Они договорились продолжать тесное сотрудничество на основе крепких союзнических отношений в целях скорейшего достижения общей цели. Дональд Трамп ещё раз подтвердил готовность провести в начале следующего года вторую встречу с Ким Чон Ыном. Также представитель администрации президента РК отметил, что, судя по всему, главы двух стран затронули смягчение военной напряжённости между Югом и Севером, однако тема межкорейского экономического сотрудничества и смягчения экономических санкций против КНДР, скорее всего, подробно не обсуждалась.