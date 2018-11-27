Южнокорейский экспорт вырос в ноябре на 4,5%

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В ноябре южнокорейский экспорт вырос на 4,5% в годовом исчислении, составив 51 млрд 920 млн долларов. Об этом сообщили 1 декабря в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Это третий по объёму показатель за месячный период. Кроме того, экспортная отрасль поставила новый рекорд, седьмой месяц подряд превысив 50 млрд долларов. Импорт, между тем, вырос на 11,4%, составив 46 млрд 780 млн долларов. Профицит торгового баланса, сохраняющийся 82 месяца подряд, сократился на 33,2%, составив 5 млрд 140 млн долларов. Накопленный объём экспорта в период с января по ноябрь вырос на 6,2%, составив 557,2 млрд долларов, что также является рекордным показателем. Стоит отметить, что экспорт в страны АСЕАН, поддерживаемый правительством РК в целях диверсификации рынков сбыта, достиг максимальной отметки в 9 млрд 410 млн долларов.