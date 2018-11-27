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Президент РК Мун Чжэ Ин считает важным совместное противодействие распространению протекционизма на мировом рынке и восстановления многосторонней системы торговли. Выст упая 30 ноября на первой сессии саммита«Большой двадцатки», он затронул такие темы как Тмировая экономика, будущее рынка труда, укрепление социальных позиций женщин. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что страны «Большой двадцатки» должны более тесно обсуждать сотрудничество факторов нестабильности внешней торговли и международной финансовой системы, а также вопрос модернизации торговых правил и реформирования ВТО. Южнокорейский лидер отметил, что все страны мира имеют схожие проблемы, связанные с экономическим неравенством, усугублением поляризации общества, проблемой на рынке труда. Он заявил, что РК, стремясь решить эти проблемы, выбрала путь эклономического развития за счёт инноваций и увеличения доходов населения. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что если экономика такой формации «пустит корни», то станет возможным всеобъемлющий рост, блага которого смогут ощутить все в равной степени. Он также указал, что совмещение инноваций и принципа всеобъемлющего роста позволит устранить опасения по поводу возможного сокращения рабочих мест из-за распространения цифровых технологий и автоматизации производства на фоне четвёртой промышленной революции.