Президент России призывает смягчить санкционное давление на КНДР

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Президент России Владимир Путин считате необходимым смягчить санкционный режим в отношении КНДР в ответ на шаги Пхеньяна к денуклеаризации. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил 30 ноября в Буэнос-Айресе. Владимир Путин, в частности, сказал: «Хорошо, что наметились подвижки в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, однако ультимативные требования односторонних уступок от Пхеньяна могут привести к срыву достигнутых договорённостей, поэтому важно, чтобы в ответ на шаги КНДР по разоружению постепенно ослаблялся и санкционный режим в отношении этой страны».