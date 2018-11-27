Срок зарубежных миссий военных контингентов РК «Чхонхэ» и «Акх» продлён

30 ноября парламентский комитет по вопросам обороны РК принял проекты продления на один год сроков зарубежных миссий южнокорейского военного контингента «Чхонхэ» и специального отряда «Акх». Первый патрулирует Аденский залив, защищая торговые суда от сомалийских пиратов, а второй проводит подготовку сил спецназа Объединённых Арабских Эмиратов. Касательно одобрения продления миссии спецотряда «Акх» в комитете указали, что правительство должно приложить усилия по подготовке для этого соответствующей законодательной базы, а затем проинформировать комитет о принятых мерах.