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Политика

Срок зарубежных миссий военных контингентов РК «Чхонхэ» и «Акх» продлён

Write: 2018-12-01 12:29:36Update: 2018-12-01 12:43:33

Срок зарубежных миссий военных контингентов РК «Чхонхэ» и «Акх» продлён

30 ноября парламентский комитет по вопросам обороны РК принял проекты продления на один год сроков зарубежных миссий южнокорейского военного  контингента «Чхонхэ» и специального отряда «Акх». Первый патрулирует Аденский залив, защищая торговые суда от сомалийских пиратов, а второй проводит подготовку сил спецназа Объединённых Арабских Эмиратов. Касательно одобрения продления миссии спецотряда «Акх» в комитете указали, что правительство должно приложить усилия по подготовке для этого соответствующей законодательной базы, а затем проинформировать комитет о принятых мерах.
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