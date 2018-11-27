Цены на топливо в РК продолжают снижаться четвёртую неделю подряд

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В РК четвёртую неделю подряд продолжается снижение стоимости бензина и дизельного топлива, что обусловлено снижением мировых цен на нефть и понижением с 6 ноября топливного налога. По данным интернет-сайта Opinet, на четвёртой неделе ноября стоимость бензина составила в среднем 1.516 вон или 1,35 доллара за литр. Это на 30 вон или 3 цента меньше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, за четыре недели показатель снизился на 143 воны или 13 центов. За месяц показатель снизился на 15 центов, став самым низким со второй недели ноября прошлого года, когда отметка составляла 1.512 вон. Дизельное топливо подешевело на 2 цента, составив 1,23 доллара. В Корейской государственной нефтяной корпорации считают, что такая тенденция снижения цен продолжится, учитывая сокращение международных цен на нефть и эффект от снижения топливного налога.