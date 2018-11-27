Северокорейский военнослужащий перебежал в РК

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1 декабря в 7:56 утрасеверокорейский военнослужащий перешёл межкорейскую границу на восточном участке в провинции Канвондо. Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Он был обнаружен с помощью средств наблюдения. В соответствии с установленной процедурой приняты меры по обеспечению безопасности беженца. Спецслужбы ведут расследование обстоятельств побега. Повышенной активности северокорейских военных в данном районе не наблюдается. Нынешний случай бегства северокорейского военнослужащего в РК является первым после ликвидации части сторожевых постов Севера и Юга.