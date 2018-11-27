Филипп Дэвидсон: откладывание учений РК и США не скажется на обороноспособности южнокорейской армии

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Откладывание крупных южнокорейско-американских военных учений никак не отразится на обороноспособности РК. Об этом 29 ноября заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Филипп Дэвидсон, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS), посвящённой Китаю. Речь идёт об отмене учений Ulchi Freedom Guardian. Он также подчеркнул важность союза РК и США, указав на то, что стороны ведут открытое обсуждение по межкорейскому диалогу. Филипп Дэвидсон отметил, что пересмотр масштабов и формата ряда совместных учений проводится в рамках сохранения состояния боеготовности объединённых сил.