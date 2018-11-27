Президенты РК и ЮАР договорились развивать сотрудничество

Photo : KBS News

На полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе состоялась встреча глав РК и ЮАР. Саммит двух стран прошёл впервые за шесть лет. 1 декабря Мун Чжэ Ин и Сирил Рамафоса обсудили широкий спектр вопросов, касающихся как сотрудничества в торговле, так и взаимодействия на мировой арене. Южнокорейский президент выразил благодарность своему южноафриканскому коллеге за поддержку усилий Сеула в решении северокорейской ядерной проблемы, рассказав о нынешних направлениях соответствующей политики. Глава РК призвал и дальше оказывать поддержку, указав на важность роли ЮАР в качестве непостоянного члена СБ ООН в 2019 – 2020 годах, а также опыт этой страны в закрытии ядерной программы. Сирил Рамафоса высоко оценил усилия южнокорейского правительства и Мун Чжэ Ина в мирном решении проблемы КНДР, заявив, что будет продолжать поддержку Сеула в этом деле. Мун Чжэ Ин также выразил надежду на укрепление всестороннего сотрудничества с ЮАР, которая принимала участие в Корейской войне и сегодня является крупнейшим торговым партнёром РК в Африке. Двусторонний товарообмен на данный момент составляет 3,3 млрд долларов. Сирил Рамафоса также назвал РК важным партнёром, выразив надежду на то, что южнокорейские компании, инвестируя в местную экономику, окажут поддержку в разрешении проблем безработицы, бедности и неравенства. Стороны решили тесно взаимодействовать в наращивании двустороннего кадрового, культурного и экономического обмена.