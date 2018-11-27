В Аргентине состоялась встреча глав РК и Нидерландов

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В субботу в Аргентине состоялся саммит РК и Нидерландов. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества. Последний раз стороны встречались в феврале, когда Рютте был в РК в рамках посещения мероприятий зимней Пхёнчханской Олимпиады. Мун Чжэ Ин указал на большие подвижки в деле налаживания мира на Корейском полуострове, которых удалось достичь с тех пор. Он также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку политики Сеула по КНДР, в качестве непостоянного члена СБ ООН и страны председателя комитета по санкциям против КНДР. Марк Рютте оценил вклад Мун Чжэ Ина, приведший к положительным переменам, а также пообещал продолжать поддержку усилий в деле денуклеаризации и налаживания мира на Корейском полуострове. Стороны также выразили удовлетворение активностью двустороннего сотрудничества, договорившись развивать партнёрские отношения. В прошлом году двусторонний товарообмен впервые превысил отметку в 10 млрд долларов, а Нидерланды вышли на первое место среди стран Европы по объёму инвестиций в экономику РК. Главы двух стран обменялись мнениями и по мерам развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, умных городов, возобновляемой энергии, изменения климата. Помимо этого, Мун Чжэ Ин и Марк Рютте выразили надежду на проведение в удобное время двусторонних визитов.