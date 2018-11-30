В Буэнос-Айресе состоялся саммит РК и Аргентины

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1 декабря президент РК Мун Чжэ Ин в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе провёл двусторонние встречи с главами Аргентины, Нидерландов и ЮАР. В ходе первого за 14 лет южнокорейско-аргентинского саммита президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Маурисио Макри обсудили вопросы укрепления реального сотрудничества в сферах экономики и торговли. Глава РК познакомил своего коллегу с ситуацией на Корейском полуострове, поблагодарив за последовательную поддержку усилий Сеула в налаживании межкорейских отношений и мира в регионе. На это Маурисио Макри заявил, что Аргентина будет и дальше прилагать усилия по мирному решению северокорейской ядерной проблемы и закреплению прочного мира на полуострове. В администрации президента РК также сообщили, что президенты договорились работать над расширением сотрудничества, в том числе в отраслях нового роста, соответствующих эпохе четвёртой промышленной революции. Мун Чжэ Ин и Маурисио Макри договорились сотрудничать в продвижении возобновившегося в этом году обсуждения торгового соглашения между РК и Южноамериканским общим рынком (Меркосур). Мун Чжэ Ин высоко оценил повышение уровня сотрудничества двух стран в развитии инфраструктуры и горнодобывающей отрасли, в том числе инвестиции южнокорейских компаний в разработку твёрдых пород лития. Он призвал своего коллегу проявить интерес и оказать поддержку южнокорейским компаниям, работающим в Аргентине. Маурисио Макри заявил в ответ, что, если прежде компании РК не могли участвовать в государственных тендерах Аргентины из-за проблем финансового обеспечения, то отныне он создаст условия для их участия в конкурсах на равных условиях с компаниями из США, Великобритании и других стран. Он призвал Мун Чжэ Ина содействовать открытию прямого авиасообщения между двумя странами и выдаче разрешения на ввоз в РК аргентинской говядины и фруктов.