Мун Чжэ Ин: Президент США обещал выполнить все пожелания лидера КНДР после денуклеаризации Корейского полуострова

Photo : KBS News

Президент США Дональд Трамп обещал лидеру КНДР Ким Чон Ыну выполнить все его пожелания после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил журналистам перед вылетом в Новую Зеландию по окончании визита в Буэнос-Айрес. По словам южнокорейского лидера, Дональд Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чон Ыну, и именно поэтому надеется на выполнение северокорейской части договорённостей. Эти слова глава Белого дома попросил передать Ким Чон Ыну в ходе переговоров южнокорейского и американского лидеров в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Мун Чжэ Ин отметил, что процесс денуклеаризации КНДР проходит в положительном ключе, и решающим моментом является проведение второго американо-северокорейского саммита.